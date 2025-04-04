Пиняев признан лучшим игроком «Локомотива» в марте

Полузащитник Сергей Пиняев признан лучшим игроком «Локомотива» в марте. 20-летний россиянин в голосовании обошел Александра Сильянова, Дмитрия Воробьева и Алексея Батракова. Он набрал 37 процентов голосов в опросе в официальном Telegram-канале клуба.

В прошедшем месяце Пиняев принял участие в 3 матчах, забил гол и сделал голевую передачу.

Лучшим в молодежной команде «Локомотива» признан полузащитник Эльвин Данилов, а в женской — защитница Яна Шеина.