Дзюба и сын Шипулина. Очень смешное видео

Олимпийский чемпион-2014 Антон Шипулин встретился с форвардом "Зенита" и сборной России Артемом Дзюбой в Екатеринбурге. 31-летний биатлонист подарил футболисту лыжи.

При этом трехлетний сын Шипулина Дима отказался пожать руку Дзюбе.

- Не хочу, - несколько раз сказал он.

- Ты чего, Дим? Помнишь, я тебе говорил, что дядю, футболиста-чемпиона, с тобой познакомлю, - сказал Шипулин.

- Я не хочу с ним. Он не чемпион, а просто футболист. А я чемпион и все кушаю, - ответил мальчик.

- Я тоже все кушаю, - сказал Дзюба, которому все-таки удалось найти общий язык с Димой.

Антон Шипулин встретил Артема Дзюбу в Екатеринбурге и вручил обещанный подарок ⛷ pic.twitter.com/AtH3xVPe14 – ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 1 марта 2019 г.

Напомним, Шипулин объявил о завершении карьеры в декабре 2018 года.

Все о чемпионате России - здесь