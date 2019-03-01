22:04 | Футбол — РПЛ

Дзюба и сын Шипулина. Очень смешное видео

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Олимпийский чемпион-2014 Антон Шипулин встретился с форвардом "Зенита" и сборной России Артемом Дзюбой в Екатеринбурге. 31-летний биатлонист подарил футболисту лыжи.

При этом трехлетний сын Шипулина Дима отказался пожать руку Дзюбе

- Не хочу, - несколько раз сказал он.

- Ты чего, Дим? Помнишь, я тебе говорил, что дядю, футболиста-чемпиона, с тобой познакомлю, - сказал Шипулин

- Я не хочу с ним. Он не чемпион, а просто футболист. А я чемпион и все кушаю, - ответил мальчик. 

- Я тоже все кушаю, - сказал Дзюба, которому все-таки удалось найти общий язык с Димой. 

Напомним, Шипулин объявил о завершении карьеры в декабре 2018 года.

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 18-й тур
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