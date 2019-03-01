19:14 | Футбол — РПЛ

"Еще успеет погонять". Шипулин подарил Дзюбе лыжи

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Олимпийский чемпион-2014 по биатлону Антон Шипулин подарил лыжи форварду "Зенита" и сборной России Артему Дзюбе. 31-летний биатлонист обещал вручить футболисту этот подарок после того, как национальная команда обыграла Египет в матче группового этапа чемпионата мира-2018 (3:1). 

- После победы сборной России над Египтом на ЧМ пообещал Артему лыжи. Наконец, удалось встретиться лично и обещание выполнить. Снег пока лежит, еще успеет погонять. Готов дать пару уроков. Что скажешь, Артем Дзюба? - написал Шипулин в своем Инстаграме.

Напомним, Шипулин объявил о завершении карьеры в декабре 2018 года.

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