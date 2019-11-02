Дзюба и Азмун выйдут в основе на матч с ЦСКА
17:40
В матче 15-го тура чемпионата России «Зенит» сыграет с ЦСКА. Стал известен стартовый состав команды из Санкт-Петербурга.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Зенит: Кержаков, Дуглас Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Жирков, Оздоев, Барриос, Дриусси, Дзюба, Азмун.
Запасные: Васютин, Гойло, Смольников, Осорио, Шатов, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мак, Краневиттер.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Опрос
проголосовало: 5920Все опросы
Как закончится матч 15-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...