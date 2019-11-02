Дзюба и Азмун выйдут в основе на матч с ЦСКА

В матче 15-го тура чемпионата России «Зенит» сыграет с ЦСКА. Стал известен стартовый состав команды из Санкт-Петербурга.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зенит: Кержаков, Дуглас Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Жирков, Оздоев, Барриос, Дриусси, Дзюба, Азмун.

Запасные: Васютин, Гойло, Смольников, Осорио, Шатов, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мак, Краневиттер.

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