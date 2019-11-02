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Дзюба и Азмун выйдут в основе на матч с ЦСКА

17:40
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В матче 15-го тура чемпионата России «Зенит» сыграет с ЦСКА. Стал известен стартовый состав команды из Санкт-Петербурга.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зенит: Кержаков, Дуглас Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Жирков, Оздоев, Барриос, Дриусси, Дзюба, Азмун.

Запасные: Васютин, Гойло, Смольников, Осорио, Шатов, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мак, Краневиттер.

Зенит — ЦСКА

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




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