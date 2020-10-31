Дзюба и Азмун могут не сыграть с «Химками»
По данным «СЭ», существует довольно высокая вероятность того, что форварды «Зенита» Артем Дзюба и Сердар Азмун пропустят завтрашний матч 13-го тура Тинькофф-РПЛ с «Химками».
32-летний Дзюба в последнее время перенес большие нагрузки, связанные с выступлениями за клуб в премьер-лиге и Лиге чемпионов, а также за сборную России. У нападающего наблюдается утомление. Не исключено, что тренерский штаб сине-бело-голубых даст ему паузу.
25-летний Азмун, пропустивший встречу 2-го тура группового турнира ЛЧ с дортмундской «Боруссией» (0:2) из-за ангины, не до конца оправился после болезни.
Игра «Химки» — «Зенит» состоится 1 ноября, начало — в 14.00.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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