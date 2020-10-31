Дзюба и Азмун могут не сыграть с «Химками»

По данным «СЭ», существует довольно высокая вероятность того, что форварды «Зенита» Артем Дзюба и Сердар Азмун пропустят завтрашний матч 13-го тура Тинькофф-РПЛ с «Химками».

32-летний Дзюба в последнее время перенес большие нагрузки, связанные с выступлениями за клуб в премьер-лиге и Лиге чемпионов, а также за сборную России. У нападающего наблюдается утомление. Не исключено, что тренерский штаб сине-бело-голубых даст ему паузу.

25-летний Азмун, пропустивший встречу 2-го тура группового турнира ЛЧ с дортмундской «Боруссией» (0:2) из-за ангины, не до конца оправился после болезни.

Игра «Химки» — «Зенит» состоится 1 ноября, начало — в 14.00.