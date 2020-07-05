Дзюба — главный специалист по «Краснодару», Азмун — второй
Артем Дзюба забил «Краснодару» в четвертом матче подряд и довел счет голам в ворота «быков» до 12. Черно-зеленые — любимый соперник форварда сборной России. «Динамо» он огорчал 11 раз, «Крылья Советов» — 10.
Любимые соперники Артема Дзюбы в чемпионатах России
|
Клуб
|
Матчи
|
Голы
|
Краснодар
|
18
|
12
|
Динамо
|
25
|
11
|
Крылья Советов
|
18
|
10
|
Урал
|
13
|
9
|
Анжи
|
16
|
7
|
Рубин
|
23
|
7
Лидерство Артема в списке главных врагов «Краснодара» давно не вызывает сомнений. Зато его партнер по атаке питерского клуба Сердар Азмун, оформив дубль, поднялся на вторую строчку в этом рейтинге, обойдя Зе Луиша и Алексея Ионова. (Кирилл Бурдаков)
Лидеры по голам в ворота «Краснодара» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
Голы
|
Артем Дзюба
|
Спартак, Ростов, Зенит, Арсенал
|
18
|
12
|
Сердар Азмун
|
Ростов, Рубин, Зенит
|
13
|
6
|
Зе Луиш
|
Спартак
|
8
|
5
|
Алексей Ионов
|
Зенит, Кубань, Динамо, ЦСКА, Ростов
|
15
|
5
|
Квинси Промес
|
Спартак
|
8
|
4
|
Ахмед Муса
|
ЦСКА
|
9
|
4
|
Данни
|
Зенит
|
10
|
4
|
Владислав Игнатьев
|
Локомотив, Кубань
|
14
|
4
|
Александр Самедов
|
Динамо, Локомотив, Спартак
|
14
|
4