Артем Дзюба забил «Краснодару» в четвертом матче подряд и довел счет голам в ворота «быков» до 12. Черно-зеленые — любимый соперник форварда сборной России. «Динамо» он огорчал 11 раз, «Крылья Советов» — 10.

Любимые соперники Артема Дзюбы в чемпионатах России

Клуб Матчи Голы Краснодар 18 12 Динамо 25 11 Крылья Советов 18 10 Урал 13 9 Анжи 16 7 Рубин 23 7

Лидерство Артема в списке главных врагов «Краснодара» давно не вызывает сомнений. Зато его партнер по атаке питерского клуба Сердар Азмун, оформив дубль, поднялся на вторую строчку в этом рейтинге, обойдя Зе Луиша и Алексея Ионова. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры по голам в ворота «Краснодара» в чемпионатах России