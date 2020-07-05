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Дзюба — главный специалист по «Краснодару», Азмун — второй

5 июля 2020, 21:57
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
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Артем Дзюба забил «Краснодару» в четвертом матче подряд и довел счет голам в ворота «быков» до 12. Черно-зеленые — любимый соперник форварда сборной России. «Динамо» он огорчал 11 раз, «Крылья Советов» — 10.

Любимые соперники Артема Дзюбы в чемпионатах России

Клуб

Матчи

Голы

Краснодар

18

12

Динамо

25

11

Крылья Советов

18

10

Урал

13

9

Анжи

16

7

Рубин

23

7

Лидерство Артема в списке главных врагов «Краснодара» давно не вызывает сомнений. Зато его партнер по атаке питерского клуба Сердар Азмун, оформив дубль, поднялся на вторую строчку в этом рейтинге, обойдя Зе Луиша и Алексея Ионова. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры по голам в ворота «Краснодара» в чемпионатах России

Игрок

Клубы

Матчи

Голы

Артем Дзюба

Спартак, Ростов, Зенит, Арсенал

18

12

Сердар Азмун

Ростов, Рубин, Зенит

13

6

Зе Луиш

Спартак

8

5

Алексей Ионов

Зенит, Кубань, Динамо, ЦСКА, Ростов

15

5

Квинси Промес

Спартак

8

4

Ахмед Муса

ЦСКА

9

4

Данни

Зенит

10

4

Владислав Игнатьев

Локомотив, Кубань

14

4

Александр Самедов

Динамо, Локомотив, Спартак

14

4

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