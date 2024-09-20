В «Химках» рассказали, что Джикия скоро попадет в заявку команды
Спортивный директор «Химок» Анар Мамедов ответил на вопрос, когда защитник Георгий Джикия попадет в заявку команды.
«Всему свое время. В нужный момент он будет готов. Его время придет. Скоро он будет в заявке», — цитирует директора Sport24.
«Химки» объявили о подписании контракта с Джикией на правах свободного агента 13 сентября. Защитник подписал договор до конца сезона-2024/25 с опцией продления еще на один год.
Источник: Sport24
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|0
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|
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|8
|6
|0
|2
|19-12
|18
|
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|8
|5
|1
|2
|15-8
|16
|
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|8
|4
|3
|1
|11-4
|15
|
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|4
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|
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|2
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|3
|1
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|
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|2
|3
|3
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|
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|
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|2
|1
|5
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|
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|8
|1
|3
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|6
|
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|8
|1
|3
|4
|9-16
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|3-14
|5
|
16
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|8
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|5
|3
|6-14
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|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|- : -
|21.09
|16:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|21.09
|19:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|22.09
|14:15
|
Химки – Оренбург
|- : -
|22.09
|16:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|22.09
|16:30
|
Ростов – Динамо Мх
|- : -
|22.09
|19:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|23.09
|18:30
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|5
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1
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