В «Химках» рассказали, что Джикия скоро попадет в заявку команды

Спортивный директор «Химок» Анар Мамедов ответил на вопрос, когда защитник Георгий Джикия попадет в заявку команды.

«Всему свое время. В нужный момент он будет готов. Его время придет. Скоро он будет в заявке», — цитирует директора Sport24.

«Химки» объявили о подписании контракта с Джикией на правах свободного агента 13 сентября. Защитник подписал договор до конца сезона-2024/25 с опцией продления еще на один год.