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Балахнин назвал увольнение Бердыева из «Сочи» темной историей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный эксперт Сергей Балахнин прокомментировал увольнение из «Сочи» главного тренера Курбана Бердыева.

«Результат не удивил, потому что «Сочи» сейчас не показывает игры, хоть и победил в предыдущем матче. Но эта победа скорее была не логичная. Я ожидал, что сочинцы воодушевятся победой, но они показали неважную игру, неубедительную. Самарцы взяли три очка заслужено. А отставка Бердыева стала неожиданной. Не знаю, чем она обусловлена, но это неправильно. Если он сам ушел, тоже странно. Прийти, собрать команду, привести своих людей и уйти. Это плохо выглядит. Если клуб его уволил — тоже непонятно. Идет начало работы, узнавание команды, ничего еще не ясно. Тем более, он взял команду не с начала сезона. Увольнять Бердыева — это какая-то темная история», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

10 апреля, стало известно о том, что Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи». Исполняющим обязанности будет назначен Дмитрий Хохлов.

Под руководством 70-летнего специалиста сочинский клуб в пяти матчах одержал две победы и потерпел три поражения.

«Сочи» занимает девятое место в РПЛ, набрав 31 очко.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005080104_balahnin_uvolnenie_berdyieva__eto_kakaya-to_temnaya_istoriya
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2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
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11
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