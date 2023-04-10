Балахнин назвал увольнение Бердыева из «Сочи» темной историей

Футбольный эксперт Сергей Балахнин прокомментировал увольнение из «Сочи» главного тренера Курбана Бердыева.

«Результат не удивил, потому что «Сочи» сейчас не показывает игры, хоть и победил в предыдущем матче. Но эта победа скорее была не логичная. Я ожидал, что сочинцы воодушевятся победой, но они показали неважную игру, неубедительную. Самарцы взяли три очка заслужено. А отставка Бердыева стала неожиданной. Не знаю, чем она обусловлена, но это неправильно. Если он сам ушел, тоже странно. Прийти, собрать команду, привести своих людей и уйти. Это плохо выглядит. Если клуб его уволил — тоже непонятно. Идет начало работы, узнавание команды, ничего еще не ясно. Тем более, он взял команду не с начала сезона. Увольнять Бердыева — это какая-то темная история», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

10 апреля, стало известно о том, что Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи». Исполняющим обязанности будет назначен Дмитрий Хохлов.

Под руководством 70-летнего специалиста сочинский клуб в пяти матчах одержал две победы и потерпел три поражения.

«Сочи» занимает девятое место в РПЛ, набрав 31 очко.