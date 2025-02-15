Джорджевич: «Был интерес из России, но я не смог принять это предложение»

Нападающий Лука Джорджевич рассказал, что у него было предложение из России.

«Конечно, я рассматриваю возвращение в Россию, это могло бы быть вариантом для меня. Ко мне был интерес из России, но в итоге я не смог принять это предложение. Название клуба раскрывать не буду. В данный момент жду новых предложений», — цитирует Джорджевича «РБ Спорт».

30-летний черногорец выступал в России за «Зенит», «Арсенал», «Локомотив» и «Сочи». Последним клубом форварда была кипрская «Кармиотисса», однако этой зимой его контракт завершился, и сейчас он находится в статусе свободного агента.

В этом сезоне Лука Джорджевич сыграл за «Кармиотиссу» 15 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.