Лепехин — о болельщиках: «Я истекал кровью, а меня оскорбляли с трибун»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин поделился мнением о футбольных болельщиках в России.

«Можно сказать, что как таковой культуры боления у нас нет. Именно что культуры — культурно болеть не умеют. Такое ощущение, что фанатам больше нравится не поддерживать своих футболистов, а оскорблять чужих. Помню, как играл в Чите за питерское «Динамо». Мне разбили голову в одном из столкновений, наложили в итоге четыре шва. Я стою на бровке, мне обрабатывают голову, течет кровь... А болельщики в это время меня всячески оскорбляют и требуют, чтобы я ушел с поля. Я должен был умереть там или что сделать? Смотришь на эти все оскорбления и становится печально. Просто болейте за своих, ребята и живите дружно!», — цитирует Лепехина «РБ Спорт».

Лепехин выступал за «Динамо» из Санкт-Петербурга в 2003 году. Матч динамовцев против «Локомотива» из Читы (0:2) проходил в июне 2003-го.