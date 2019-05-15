Джорджевич больше не сыграет за "Арсенал" в этом сезоне

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко после домашнего ответного матча полуфинала Олимп-Кубка России с "Уралом" (2:2, 2-3) сообщил, что форвард Лука Джорджевич пропустит два оставшихся тура чемпионата – игры с "Краснодаром" и "Динамо". Арендованный у "Зенита" черногорский футболист был заменен из-за мышечного повреждения в гостевой встрече 28-го тура с "Анжи", передает из Тулы корреспондент "СЭ" Артем Агапов.

- Кто-то из футболистов с повреждениями может успеть вернуться к воскресной игре чемпионата с "Краснодаром"?

- Будем надеяться, что у тех футболистов, у которых незначительные повреждения, вернуться. Примем решение вместе с докторами. Но вполне вероятно, что никто не прибавится. Физиологию не обманешь. Это жизнь, у всех команд такие проблемы. Но есть коллектив, есть футболисты, которые должны заменить выбывших.

- А в какой категории Джорджевич и Кангва?

- Джорджевич в такой категории, что он закончил сезон.

По данным "СЭ", 24-летний чернонгорец потратит на восстановление не меньше трех недель.

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