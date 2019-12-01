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Джордан Ларссон: «У «Спартака» было много моментов»

21:16
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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон после поражения в гостевом матче 18-го тура чемпионата России от «Зенита» (0:1) заявил, что у красно-белых было много моментов.

— У нас было много моментов, в том числе у меня. К сожалению, я не забил. Это футбол, так бывает. Будем исправляться и стараться реализовывать моменты в следующих матчах, — сказал Ларссон в эфире телеканала «Матч ТВ».

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Зенит — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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