Ларссон приостановил действие контракта со «Спартаком» до лета

Нападающий Джордан Ларссон приостановил действие контракта со «Спартаком» до лета, сообщает пресс-служба.

Оставшуюся часть сезона Ларссон проведет в шведском клубе АИК.

В этом сезоне 24-летний швед провел за красно-белых 23 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола. Его контракт с московским клубом подписан до лета 2023 года.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешили игрокам и тренерам покинуть чемпионаты России и Украины и продолжить выступать в других странах вплоть до 30 июня.