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«В Бикини-Боттом есть маяк». «Спартак» и «Динамо» обменялись колкостями после дерби

22:02
13 марта. Москва. «Динамо» — «Спартак» - 1:2. Гол Виктора Мозеса. Фото ФК «Спартак»
13 марта. Москва. «Динамо» — «Спартак» - 1:2. Гол Виктора Мозеса. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» подколол «Динамо» в Twitter после победы в матче 22-го тура Тинькофф-РПЛ (2:1). Красно-белые выложили кадр из мультсериала «Губка Боб», подписав его «В Бикини-Боттом есть маяк».

«Спартак» намекнул, что его соперники находятся в таблице на дне, а также переиначил знаменитую динамовскую кричалку.

Пресс-служба «Динамо» ответила: «Забавно, что он красно-белый».

Динамо — Спартак

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