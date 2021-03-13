«В Бикини-Боттом есть маяк». «Спартак» и «Динамо» обменялись колкостями после дерби
«Спартак» подколол «Динамо» в Twitter после победы в матче 22-го тура Тинькофф-РПЛ (2:1). Красно-белые выложили кадр из мультсериала «Губка Боб», подписав его «В Бикини-Боттом есть маяк».
Город знает: в Bikini Bottom есть маяк ? https://t.co/PdPxDVoX1t pic.twitter.com/chJBITYzWE— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 13, 2021
«Спартак» намекнул, что его соперники находятся в таблице на дне, а также переиначил знаменитую динамовскую кричалку.
Забавно, что он красно-белый ?— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) March 13, 2021
Пресс-служба «Динамо» ответила: «Забавно, что он красно-белый».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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