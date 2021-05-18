Гендиректор ЦСКА Бабаев рассказал о программе по поддержке школьных секций футбола

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о программе клуба по поддержке школьных секций футбола.

«Мы планируем задействовать известных игроков, но сейчас мы не можем это осуществить из-за пандемии. Надеюсь, что мы сможем вернуться к тому формату, который задумывали. Основная задача — это не только поиск мальчишек для академии, но и создание условий, чтобы каждый мог попробовать свои силы. Мы стараемся делать все возможное, чтобы дети приобщались к здоровому образу жизни. Если удасться найти талантливых ребят, то мы будем только рады. Надеюсь, что свою лепту в продвижении спорта мы внесем», — сказал Бабаев.

(Артем Бухаев)