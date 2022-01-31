«Могу поставить себя на их место». Ларссон о недовольных его результативностью фанатах

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон в интервью «СЭ» признался, что понимает болельщиков, которые критикуют его из-за низкой результативности.

В текущем сезоне у шведа лишь один забитый мяч в 19 матчах за красно-белых.

«Могу поставить себя на место фанатов: в прошлом сезоне этот парень забил 15 голов в лиге, а в этом и одного забить не может... Конечно, я был бы разочарован. Как я уже сказал, я несу полную ответственность за это. И на сто процентов понимаю всю ситуацию. Но болельщикам не стоит верить всему, что пишут в СМИ, потому что это только накаляет обстановку», — сказал Ларссон.

В сезоне-2020/21 Ларссон забил 15 голов и сделал пять голевых передач в чемпионате страны.