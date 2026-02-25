Бразильский игрок «Зенита» Джон Джон заявил, что планирует выучить русский язык

Полузащитник «Зенита» Джон Джон в интервью «СЭ» ответил на вопрос об изучении русского языка.

«Планирую выучить русский язык, приложу все усилия! Хотя меня уже предупредили, что язык непростой», — сказал Джон Джон «СЭ».

«Зенит» объявил о переходе футболиста из «Брагантино» 28 января. Джон Джон провел за бразильский клуб 76 матчей, забил 20 голов и сделал 14 результативных передач.

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