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6 октября, 13:17

Джимми Марин рассказал о своих дальнейших планах в «Оренбурге»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин поделился мнением по поводу перехода в российский клуб и рассказал о планах на будущее.

— Я очень рад, что я в «Оренбурге». Это хорошая команда, чтобы начать играть в России, чтобы познакомиться с российским чемпионатом. Я смогу здесь поднять свой уровень. Это важно для моего будущего. В дальнейшем хочу перейти в более сильную команду, — сказал Марин Metaratings.ru.

Он заявил, что при усердной работе он может перейти в более сильный клуб чемпионата России.

Марин перешел в «Оренбург» из клуба «Депортиво Саприсса» летом 2022 года за 490 тысяч евро. За команду он провел 10 матчей, забив 3 гола и сделав 1 результативную передачу.

Источник: https://metaratings.ru/news/igrok-orenburga-marin-starayus-proyavit-sebya-v-tom-chisle-chtoby-menya-zametili-takie-komandy-kak-z-1377410/
ФК Оренбург
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