«Зенит» готов предложить Кузяеву новый контракт

«Зенит» хочет продлить контракт с полузащитником Далером Кузяевым, сообщает «РБ Спорт».

В ближайшее время стороны приступят к переговорам о новом соглашении 29-летнего россиянина.

Сам футболист хочет продолжить выступать в «Зените».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 11 матчах. На втором месте располагается ЦСКА с 23 очками, а замыкает тройку «Ростов», у которого 22 очка.