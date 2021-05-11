Глушенков рассказал о своем будущем в «Спартаке»

Нападающий Максим Глушенков рассказал «СЭ», каким он видит свое будущее в «Спартаке». В феврале этого года 21-летний футболист перешел в «Химки» на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.

— Летом ты возвращаешься в «Спартак». Готов к тому, что вновь придется доказывать свою состоятельность?

— Да, конечно. Хочу вернуться в «Спартак», чтобы побороться за место в составе.

— А если опять будет аренда?

— Я готов к этому. Ничего страшного я в этом не вижу. Мне нужна игровая практика, чтобы прогрессировать.

(Севастиан Терлецкий)

«Хочу вернуться в «Спартак» и бороться за место в составе». Глушенков — о голе, удалении и Глушакове