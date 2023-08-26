Джикия: «Сыграли на ноль с «Ахматом», надо это отметить. Спасибо Селихову, который выручал»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия объяснил, что не получилось у команды в матче 6-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).
— Почему 0:0?
— Можно составить вопрос корректнее?
— Что не удалось?
— Реализовать моменты. Была хорошая открытая игра с хорошими моментами. Сыграли на ноль, надо отметить. Спасибо Селихову, который выручал. Подстраховал. Огромное спасибо.
— 4 победы подряд и теперь 3 матча без побед. С чем связываете?
— В спорте такое бывает. Что касается нас — мы исправимся. Поражение в Екатеринбурге и с «Зенитом» — факт, история. Банальные слова, но надо идти вперед. Сегодня мы скорее потеряли два очка.
— На пресс-конференции Ромащенко сказал, что 8 дней работает и разобрать «Спартак» не составило труда.
— Будет корректнее говорить за себя. В прошлой игре вы, наверное, видели, что была немного другая схема, сегодня вернулись к 4-3-3. Разбираем каждого соперника. Все прекрасно знают, что у «Ахмата» есть отличный нападающий Конате, есть Бериша. Смотрели, тщательно разбирали.
— Ромащенко сказал, что именно «Ахмат» потерял очки.
— У каждого свое мнение. «Ахмат» играл по-другому, нежели 4-5 месяцев назад, когда мы с ними играли. У нас с Ромащенко достаточно хорошие отношения. Не стоит нас сталкивать.
— «Спартак» стал слабее, когда возили «Ахмат», они тянули время или «Ахмат» стал сильнее?
— Игра так сложилась. Это факт, который надо уже признать и двигаться вперед. Чемпионат долгий. Посмотрим, кто будет прибавлять, расслабляться и прочее. Все только впереди.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
5
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
6
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
9
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
10
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
11
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
12
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|1 : 1
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|4 : 0
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|2 : 2
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|1 : 0
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0