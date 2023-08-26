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Сегодня, 23:06

Джикия: «Сыграли на ноль с «Ахматом», надо это отметить. Спасибо Селихову, который выручал»

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия объяснил, что не получилось у команды в матче 6-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

— Почему 0:0?

— Можно составить вопрос корректнее?

— Что не удалось?

— Реализовать моменты. Была хорошая открытая игра с хорошими моментами. Сыграли на ноль, надо отметить. Спасибо Селихову, который выручал. Подстраховал. Огромное спасибо.

— 4 победы подряд и теперь 3 матча без побед. С чем связываете?

— В спорте такое бывает. Что касается нас — мы исправимся. Поражение в Екатеринбурге и с «Зенитом» — факт, история. Банальные слова, но надо идти вперед. Сегодня мы скорее потеряли два очка.

— На пресс-конференции Ромащенко сказал, что 8 дней работает и разобрать «Спартак» не составило труда.

— Будет корректнее говорить за себя. В прошлой игре вы, наверное, видели, что была немного другая схема, сегодня вернулись к 4-3-3. Разбираем каждого соперника. Все прекрасно знают, что у «Ахмата» есть отличный нападающий Конате, есть Бериша. Смотрели, тщательно разбирали.

— Ромащенко сказал, что именно «Ахмат» потерял очки.

— У каждого свое мнение. «Ахмат» играл по-другому, нежели 4-5 месяцев назад, когда мы с ними играли. У нас с Ромащенко достаточно хорошие отношения. Не стоит нас сталкивать.

— «Спартак» стал слабее, когда возили «Ахмат», они тянули время или «Ахмат» стал сильнее?

— Игра так сложилась. Это факт, который надо уже признать и двигаться вперед. Чемпионат долгий. Посмотрим, кто будет прибавлять, расслабляться и прочее. Все только впереди.

Александр Селихов
Георгий Джикия
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
3
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
6
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
9
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
10
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
11
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
12
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 2 : 2
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 1 : 0
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 4 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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