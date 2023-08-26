Джикия: «Сыграли на ноль с «Ахматом», надо это отметить. Спасибо Селихову, который выручал»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия объяснил, что не получилось у команды в матче 6-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

— Почему 0:0?

— Можно составить вопрос корректнее?

— Что не удалось?

— Реализовать моменты. Была хорошая открытая игра с хорошими моментами. Сыграли на ноль, надо отметить. Спасибо Селихову, который выручал. Подстраховал. Огромное спасибо.

— 4 победы подряд и теперь 3 матча без побед. С чем связываете?

— В спорте такое бывает. Что касается нас — мы исправимся. Поражение в Екатеринбурге и с «Зенитом» — факт, история. Банальные слова, но надо идти вперед. Сегодня мы скорее потеряли два очка.

— На пресс-конференции Ромащенко сказал, что 8 дней работает и разобрать «Спартак» не составило труда.

— Будет корректнее говорить за себя. В прошлой игре вы, наверное, видели, что была немного другая схема, сегодня вернулись к 4-3-3. Разбираем каждого соперника. Все прекрасно знают, что у «Ахмата» есть отличный нападающий Конате, есть Бериша. Смотрели, тщательно разбирали.

— Ромащенко сказал, что именно «Ахмат» потерял очки.

— У каждого свое мнение. «Ахмат» играл по-другому, нежели 4-5 месяцев назад, когда мы с ними играли. У нас с Ромащенко достаточно хорошие отношения. Не стоит нас сталкивать.

— «Спартак» стал слабее, когда возили «Ахмат», они тянули время или «Ахмат» стал сильнее?

— Игра так сложилась. Это факт, который надо уже признать и двигаться вперед. Чемпионат долгий. Посмотрим, кто будет прибавлять, расслабляться и прочее. Все только впереди.