Джикия рассказал, что пожелал Карпину на день рождения

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что пожелал главному тренеру «Ростова» и сборной России Валерию Карпину на день рождения.

— Зачем вы пошли в раздевалку «Ростова». Что там делали?

— Поздравил Валерия Георгиевича с днем рождения. Что пожелал? Крепкого здоровья. Приготовил подарок? Нет.

— Не жалко было побеждать в день рождения Карпина?

— Это никак не связано. Валерий Георгиевич — тренер сборной, мой тренер. Я от души пошел и поздравил, потому что до игры его не видел.

2 февраля «Спартак» обыграл «Ростов» (0:0, пенальти — 2:1) в первом матче Winline Зимнего кубка РПЛ.