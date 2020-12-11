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Джикия рассказал, чего ждет от матча с «Зенитом»

00:35
7 мая. Москва. Георгий Джикия. Фото Федор Успенский, "СЭ"
7 мая. Москва. Георгий Джикия. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Капитан «Спартака» Георгий Джикия в интервью «СЭ» рассказал, каким, по его мнению, получится матч 19-го тура РПЛ против «Зенита» в Санкт-Петербурге. После 17 туров команды делят лидерство в чемпионате.

— Конечно (понимаю, что для болельщиков такие матчи — война). И на поле это тоже будет война, — сказал Джикия. — Пусть мы в жизни, в сборной общаемся и хорошо проводим время, когда мы выйдем на поле, на 90 минут и моя команда, и они будут отдавать все силы для победы. И если кто-то кому-то ногу оторвет, всем будет без разницы. Ну а после игры уже что: «Нормально? Нормально. Вот твоя нога. Держи зеленку». У меня такие случаи были, ничего нового.

(Максим Алланазаров/Артем Калинин)

Полностью интервью Джикии читайте на сайте «СЭ»

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой




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