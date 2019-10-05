Дженнаро Гаттузо: «Не веду никаких переговоров, приехал в Россию смотреть футбол»

Известный итальянский тренер Дженнаро Гаттузо в очередной раз опроверг информацию о возможной работе в России. Специалист сказал, что приехал посмотреть матчи «Локомотив» — «Зенит» (1:0) и «Краснодар» — «Арсенал» (2:0).

— Прибыл в Москву, чтобы посмотреть матчи «Локомотива» с «Зенитом» и «Краснодар» — «Арсенал», — сказал Гаттузо в эфире передачи Нобеля Арустамяна «Инсайдеры». — Я не веду никаких переговоров, я приехал смотреть футбол.

К российскому футболу отношусь с огромным уважением. Высокий уровень показали матчи ЧМ-2018. Российский футбол на высоком уровне. В нем сильные, молодые игроки. Ваш футбол во многом похож на итальянский, хоть по тактике есть отставание.