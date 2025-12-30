Джавад о результатах «Динамо» Махачкала: «Считаю, что наша главная задача — быть в десятке»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Джавад Хоссейннеджад в интервью «СЭ» ответил на вопрос о результатах команды в этом сезоне.

— Как оценишь результаты команды в этом сезоне?

— Не могу сказать, что у нас хорошее настроение, учитывая последние результаты. Команда борется за выживание. Считаю, что наша главная задача — быть в десятке. Если говорить о себе, то я недоволен своим выступлением.

— Как тебе работа под руководством Хасанби Биджиева, который неожиданно покинул «Динамо»?

— Хасанби Эдуардович — очень хороший тренер. Он многое дал и ребятам, и лично мне. Под его руководством я вырос как футболист и как личность, — сказал Джавад «СЭ».

«Динамо» Махачкала после 18-го тура занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками.