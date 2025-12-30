В «Динамо» оценили готовность клуба к ужесточению лимита на легионеров в РПЛ

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев сообщил, что клуб готов к изменению лимита на легионеров в РПЛ.

«Могу сказать, что «Динамо» готово к этим изменениям. У нас замечательная молодежь, которая выросла в клубе. И хороший костяк игроков уровня сборной России. Думаю, что большинство команд в РПЛ тоже будут готовы к этому. Надеемся, что это даст позитивный эффект на качество игры именно российских футболистов, — цитирует Ивлева ТАСС. Считаю, что иностранные футболисты уже стали частью экосистемы российского футбола. Те искры латиноамериканского и африканского футбола, которые мы видим в исполнении мастеров в нашем чемпионате, конечно, дают дополнительный эффект с точки зрения красоты футбола, артистичности, и это все передается и нашим игрокам тоже. Поэтому однозначно нельзя отказываться от этих возможностей».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».