Агенты защитника «Шальке» Беккера подтвердили, что трансфер игрока в РПЛ возможен

Представители агентства, ведущего дела защитника «Шальке» Виталия Беккера, прокомментировали информацию о возможном переходе футболиста в РПЛ.

«Да, это правда. Он говорит по-русски, и благодаря его корням трансфер в РПЛ возможен. Звонили много агентов из России и рассказывали, что к Виталию есть огромный интерес из РПЛ», — заявили Metaratings.ru в агентстве PN Sports.

Беккер является воспитанником «Шальке» и выступает за первую команду с июля 2024 года. В этом сезоне он провел 16 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Контракт 20-летнего футболиста с немецким клубом действует до конца июня 2027 года.

«Шальке» набрал 37 очков и занимает лидирующую позицию в турнирной таблице второй Бундеслиги.