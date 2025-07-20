Джавад — о конфликте Ирана с Израилем: «Это плохо. Думаю, они закончат войну ради людей, особенно ради детей»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Джавад Хоссейннеджад ответил на вопрос «СЭ» о переживаниях по поводу войны между Ираном и Израилем.

«Да, это была неординарная ситуация. Это плохо. Думаю, они закончат войну ради людей, особенно ради детей. То, чем они занимаются — плохо», — сказал Джавад «СЭ».

Игрок прибыл в расположение команды 2 июля. Ранее он не мог покинуть Иран, так как воздушное пространство страны закрыто с 13 июня из-за ударов со стороны Израиля.

22-летний Хоссейнеджад выступает за махачкалинцев с лета 2024 года. В сезоне-2024/25 он провел 29 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 5 голевых передач.