Джано Ананидзе: «Свою нынешнюю форму могу оценить на 30 процентов от оптимальной. Нужно 2-3 недели»

Полузащитник Джано Ананидзе рассказал о своем переходе в «Ротор».

— Я был в Грузии в момент, когда узнал, что мной интересуется «Ротор», — приводит пресс-служба волгоградцев слова Ананидзе. — Решение принял не сразу: думал, размышлял. У меня были ещё другие варианты продолжения карьеры — из Грузии и Турции. Но только «Ротор» сделал официальное предложение, все шло хорошо в переговорах, и я решил вернуться в Россию. Мне этот чемпионат знаком, в России я вырос как футболист: с 15 лет играю здесь, 11 лет провел в «Спартаке». Сейчас для меня все начинается с нуля: я никому не принадлежу, не в аренде. Думаю, травмы позади. Я хочу играть, набрать форму и выйти на прежний уровень. Я очень рад оказаться в клубе!

Я очень соскучился по футболу! Из Кипра прилетел в марте: началась пандемия и на 3-4 месяца все остановилось. Я ждал официальное предложение, чтобы скорее подписать контракт с клубом и начать тренироваться, потому что я скучаю по футболу, хочу играть! Тем более в октябре будет важный матч сборной Грузии против Беларуси. Хочу быстро привести себя в форму, чтобы помочь «Ротору» и сборной.

Свою форму могу оценить на 30 процентов от оптимальной. Когда я был дома, сам тренировался, но это все равно не те тренировки, что с командой и тренером. Мне нужно две недели, максимум три, чтобы прийти к оптимальным кондициям. Надеюсь, что мне в этом помогут.