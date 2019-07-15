Джанаев стал игроком "Сочи"

Официальный Twitter "Сочи" сообщил, что голкипер Сослан Джанаев стал игроком новичка РПЛ. По данным "СЭ", 32-летний российский футболист будет получать 200 тысяч евро в год. Контракт с вратарем подписан по схеме "1+1".

В заявлении пресс-службы "Сочи" также уточняется, что голкипер Ростислав Солдатенко будет выступать на правах аренды за "Аланию".

"Не будем ломать комедию. Да, подписали Джанаева. Солдатенко ушел в аренду в "Аланию". Доброй ночи", – говорится в сообщении "Сочи" в Twitter.

Джанаев является воспитанником ЦСКА, он выступал за "Спартак", "Аланию", "Терек", "Рубин", "Ростов", входил в число кандидатов для участия в ЧМ-2018. Последние полсезона он играл за польский клуб "Медзь", который по итогам чемпионата вылетел из местной высшей лиги.

Не будем ломать комедию. Да, подписали Джанаева. Солдатенко ушел в аренду в «Аланию». Доброй ночи — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) 15 июля 2019 г.

ЦСКА отказался от подписания Джанаева // Кого еще подпишут "Спартак" и "Зенит"? // Трансферное лето РПЛ. Все сделки – в одной таблице