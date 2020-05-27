Дзагоев назвал цель ЦСКА на остаток сезона
13:17
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, какую цель ставит перед собой команда на остаток сезона.
«Самое главное — набрать форму и приносить максимум пользы в каждом матче, — цитирует Дзагоева GQ. — Учитывая, насколько «Зенит» уже впереди, хочется хотя бы на втором месте оказаться — попасть в Лигу чемпионов. По очкам это реально, мы и не такое отыгрывали, но все покажут матчи».
29-летний Алан Дзагоев в текущем сезоне провел семь матчей за ЦСКА. Он играет за первую команду армейцев с 2008 года. Футболист трижды выиграл чемпионат России и четыре раза — Кубок страны.
Дополнительная информация:
Опрос
проголосовало: 16336Все опросы
Чемпионат и Кубок России вернутся 21 июня: правильное решение?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса