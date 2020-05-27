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Дзагоев назвал цель ЦСКА на остаток сезона

13:17
Алан Дзагоев. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алан Дзагоев. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, какую цель ставит перед собой команда на остаток сезона.

«Самое главное — набрать форму и приносить максимум пользы в каждом матче, — цитирует Дзагоева GQ. — Учитывая, насколько «Зенит» уже впереди, хочется хотя бы на втором месте оказаться — попасть в Лигу чемпионов. По очкам это реально, мы и не такое отыгрывали, но все покажут матчи».

29-летний Алан Дзагоев в текущем сезоне провел семь матчей за ЦСКА. Он играет за первую команду армейцев с 2008 года. Футболист трижды выиграл чемпионат России и четыре раза — Кубок страны.

Дополнительная информация:

https://www.gq.ru/success/alan-dzagoev-interview

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