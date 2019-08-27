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Дюпин — лучший игрок в матче с «Ростовом» по версии болельщиков «Рубина»

12:10
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Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин признан лучшим игроком матча 7-го тура чемпионата России против «Ростова» (0:2), информирует пресс-служба казанского клуба в Twitter. Встреча проходила 25 августа.

На втором месте в голосовании расположился нападающий Евгений Марков. Третьим стал защитник Константин Плиев.

В этом сезоне голкипер провел за казанский клуб 7 матчей, в которых пропустил 5 голов, при этом в трех встречах он оставлял ворота своей команды в неприкосновенности. Дюпин не был вызван в сборную России для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Шотландии и Казахстана, однако «Рубин» с ним не согласился.

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