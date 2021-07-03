В «Химках» прокомментировали информацию о переговорах с Ари

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал «СЭ» информацию о переговорах «Химок» с нападающим Ари.

«Это совсем не правда. Никакой конкретики нет. По Ари мы сейчас общаемся так же, как и по многим другим футболистам», — сказал Терюшков «СЭ».

В прошлом сезоне 35-летний Ари принял участие в 13 матчах за «Краснодар», в которых забил 2 гола.

Ранее Ари выступал за «Локомотив», «Спартак», АЗ и другие клубы.