Дюков заявил, что не болеет за «Зенит»

Президент РФС Александр Дюков заявил, что не болеет за «Зенит».

«За вами многие годы закреплен статус болельщика «Зенита»? Нет, это не соответствует действительности. Я президент РФС и равно удален от всех клубов», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

55-летний функционер с марта 2008 года по май 2017 являлся президентом петербургского клуба. Также С 2008 по февраль 2019 Дюков являлся председателем совета директоров «Зенита». Эту должность он покинул в связи с избранием на пост президента РФС.