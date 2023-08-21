Чернышов считает, что в «Динамо» для Карраскаля создадут все необходимые условия

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением о возможном переходе полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля в «Динамо».

«Динамо» надо искать замену Захаряну, Арсен уехал в Испанию. Нужно оперативно подписать нового игрока, так как пока «Динамо» некем подменить своего лидера. Слухи о Карраскале ходили давно. Думаю, что динамовцы плотно прорабатывали данный вопрос. Клубу нужен тот, кто сразу приносит пользу команде. Сложно говорить о том, как быстро Хорхе вольется в коллектив. Он хороший футболист, проводил ряд выразительных игр в футболке армейцев. Я бы пожелал ему только успехов, если он в итоге выберет «Динамо». Уверен, что в команде ему окажут все условия, чтобы Карраскаль как можно скорее адаптировался", — цитирует Чернышова Betonmobile.ru.

Ранее появилась информация о том, что ЦСКА и «Динамо» согласовали трансфер Карраскаля.

Колумбийский футболист перешел в ЦСКА на правах аренды в феврале 2022 года. В мае 2022-го московский клуб выкупил Карраскаля у «Ривер Плейта».