Дюков — о рекорде Дзюбы: «Важное достижение, рад за него»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал рекорд нападающего «Акрона» Артема Дзюбы по голам в российском футболе.

— Рекорд Дзюбы? Рад за него. Это важное достижение. Я поздравил его.

— Сравним ли рекорд Дзюбы с гонкой Овечкина?

— Сложно сравнивать, но его достижение — очень важное.

9 марта 36-летний форвард забил свой 234-й гол в карьере в матче против «Крыльев Советов» (2:0) в 20-м туре РПЛ. Дзюба обогнал Александра Кержакова и стал единоличным лидером «Клуба 100» — списка лучших бомбардиров российского футбола, в котором учитываются голы за клубы на высшем уровне и сборную страны.

(Александр Абустин)