Дюков — о рекорде Дзюбы: «Важное достижение, рад за него»
Президент РФС Александр Дюков прокомментировал рекорд нападающего «Акрона» Артема Дзюбы по голам в российском футболе.
— Рекорд Дзюбы? Рад за него. Это важное достижение. Я поздравил его.
— Сравним ли рекорд Дзюбы с гонкой Овечкина?
— Сложно сравнивать, но его достижение — очень важное.
9 марта 36-летний форвард забил свой 234-й гол в карьере в матче против «Крыльев Советов» (2:0) в 20-м туре РПЛ. Дзюба обогнал Александра Кержакова и стал единоличным лидером «Клуба 100» — списка лучших бомбардиров российского футбола, в котором учитываются голы за клубы на высшем уровне и сборную страны.
(Александр Абустин)
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|Локомотив
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4
|Спартак
|0
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5
|ЦСКА
|0
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6
|Балтика
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7
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8
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9
|Ахмат
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10
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11
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12
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13
|Акрон
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|0-0
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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