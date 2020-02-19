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Дюков провел рабочую встречу с министром спорта Матыциным

17:26
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Президент РФС Александр Дюков провел рабочую встречу с министром спорта России Олегом Матыциным, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

Стороны обсудили стратегическое взаимодействие Минспорта и РФС в области развития самого популярного вида спорта в стране, подчеркнув важность взаимодействия в области детско-юношеского, массового футбола.

Также Дюков и Матыцин рассмотрели ход реализации четырехсторонних соглашений между Минспорта России, РФС, правительствами и футбольными федерациями регионов, которые позволят совершенствовать систему подготовки футбольного резерва в регионах и обеспечат рост массовости занятий футболом. В рамках этого сотрудничества будут открыты региональные центры подготовки футболистов (РЦПФ) и детские футбольные центры.

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/211361

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