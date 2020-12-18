Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался об эффективности лимита на легионеров в чемпионате России.

— Было ли обращение клубов смягчить лимит?

— Обращений не было. Мы еще не завершили этот сезон, преждевременно делать выводы эффективности лимита. Тем более ковид. Это новый фактор. Я противник лимита, но мы должны быть реалистами — лимит утверждает не только РФС, но и минспорта. У нас есть устойчивые убеждения, что лимит должен защитить российских спортсменов. Мы должны считаться с тем, что доля финансирования государства значительна. Государство никогда не допустит, чтобы за бюджетные деньги играли исключительно легионеры. Должен быть оптимальный баланс. И назовите тех легионеров, с кем было жаль расстаться этим летом. Кого-то потеряли? Я не думаю.

(Гоша Чернов)