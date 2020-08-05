«Дыма без огня не бывает». Глушаков ответил на вопрос, предлагал ли он себя «Спартаку»

33-летний полузащитник Денис Глушаков, на днях покинувший «Ахмат», рассказал «СЭ», где может продолжить карьеру.

— Есть понимание, где продолжите карьеру?

— Сейчас есть несколько вариантов, обсуждаем. Скоро, надеюсь, ситуация решится.

— Писали, что вы предложили свою кандидатуру московским «Спартаку» и «Динамо». Это так?

— Дыма без огня обычно не бывает, но иногда очень странно видеть, как информация нереальным образом меняется и искажается. Слухами земля полнится, привык к этому.

— СМИ писали, что вы даже запросили у «Спартака» зарплату в 1,5 миллиона евро.

— Это как раз тот случай, когда все дико искажается — возможно, кем-то осознанно. Не понимаю, кому это может быть выгодно... Писали еще, что «Ахмат» — «запасной» вариант. Но это неуважение к такому самобытному клубу. Всегда говорил, что у «Ахмата» свои задачи, свои амбиции и атмосфера.

— Есть вероятность, что вы все-таки окажетесь в «Спартаке»?

— Пока не могу дать никаких более определенных комментариев по этому поводу. Процесс переговоров продолжается — а с кем, раскрывать непрофессионально с моей стороны.

— А что по поводу «Химок»?

— Из «Химок» ни с кем не общался на эту тему. У меня там есть несколько друзей — Дима Хомич и Миша Тихонов. Просто узнавал у них как дела, как они готовились к матчу с «Зенитом», как общая атмосфера. Вот и все. (Виталий Айрапетов)

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