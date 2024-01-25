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Дьяков заявил, что любой игрок «Зенита» мог бы усилить «Ростов»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков заявил, что любой игрок «Зенита» мог бы усилить дончан.

«Смог бы Сутормин усилить «Ростов»? Я думаю, любой игрок «Зенита» может усилить «Ростов». Петербуржцы много раз подряд выигрывали чемпионат, поэтому, думаю, из «Зенита» внутри страны можно переходить в любую команду. Тем более «Ростов» сейчас не ставит какие-то заоблачные задачи перед собой. У них задача — миновать стыки, закрепиться. К тому же Сутормину хочется играть за «Ростов» с тренером сборной, нежели ехать в «Сочи» и спасаться от выживания. Еще не известно, спасется ли клуб. Выбор в пользу «Ростова», а не «Сочи» понятен. Но очевидно, есть какие-то дружеские связи между «Зенитом» и сочинцами, если на юг переехал тот же Дмитрий Чистяков», — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».

Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне 30-летний футболист провел 7 матчей в РПЛ, в которых отметился 2 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitalij-d-yakov-vy-bor-sutormina-v-pol-zu-rostova-a-ne-sochi-ocheviden/
Алексей Сутормин
Виталий Дьяков
Футбол
ФК Зенит
ФК Ростов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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28 тур
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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Брайан Мансилья

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Виктор Мелехин

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