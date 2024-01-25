Спортдиректор «Факела» заявил, что Долгов трудоустраивается в другой команде

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов заявил, что нападающий команды Александр Долгов сейчас занят своим трудоустройством.

«Долгов не поехал на сборы с «Факелом». Где он сейчас? Трудоустраивается. Будет ли это полноценный трансфер или мы разорвем контракт? Посмотрим, пока ничего не могу вам прокомментировать», — приводит слова Котова «РБ Спорт».

25-летний Долгов выступает за «Факел» с июля 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за воронежский клуб 15 матчей и забил один мяч.