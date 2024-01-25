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Сегодня, 11:30

Спортдиректор «Факела» заявил, что Долгов трудоустраивается в другой команде

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов заявил, что нападающий команды Александр Долгов сейчас занят своим трудоустройством.

«Долгов не поехал на сборы с «Факелом». Где он сейчас? Трудоустраивается. Будет ли это полноценный трансфер или мы разорвем контракт? Посмотрим, пока ничего не могу вам прокомментировать», — приводит слова Котова «РБ Спорт».

25-летний Долгов выступает за «Факел» с июля 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за воронежский клуб 15 матчей и забил один мяч.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportivny-j-direktor-fakela-dolgov-sejchas-trudoustraivaetsya/
Александр Долгов
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
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 - : -
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Пари НН – Факел
 - : -
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