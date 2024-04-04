Дьяков считает, что нет смысла увольнять Абаскаля до конца сезона

Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков оценил шансы главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля остаться в клубе.

«Смысла увольнять Абаскаля до конца сезона нет, но терпение может лопнуть. Если из матча в матч будут неудачные результаты, ни побед, ничего, одни поражения. В чемпионате три матча без забитых мячей. Рано или поздно у руководства терпение может лопнуть, и конца сезона ждать не станут. Может все произойти гораздо раньше. По мне, если увольнять, то нужно было раньше. А не так, что три матча прошло и увольнять. Надо было это делать перед зимними сборами», — цитирует Дьякова Metaratings.ru.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. В прошлом сезоне красно-белые под руководством испанца завоевали бронзовые медали РПЛ. В текущем розыгрыше чемпионата России московская команда находится на шестом месте с 32 очками.