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Ориньо назвал сильнейшего бразильского футболиста в РПЛ за последнее время

Алина Савинова
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Бразильский защитник московской «Родины» Ориньо считает, что Халк является лучшим среди соотечественников, игравших в РПЛ.

«Из тех бразильцев, кого я видел в российском футболе, лучший — Халк. Он — легенда «Зенита». Очень сильный игрок, забивший много голов. Из тех, кто играет сейчас — Клаудиньо», — цитирует Ориньо Sport24.

Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. Всего он провел 148 матчей за петербургский клуб, в которых забил 77 мячей и сделал 59 голевых передач.

Клаудиньо играет за сине-бело-голубых с 2021 года. На его счету 19 голов и 23 результативные передачи в 91 игре.

Источник: Sport24
Клаудиньо
Халк
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
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Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
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Динамо – Спартак
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8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Квинси Промес

Спартак

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Маркус Вендел

Маркус Вендел

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 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

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Даниил Хлусевич

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Спартак

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