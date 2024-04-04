Ориньо назвал сильнейшего бразильского футболиста в РПЛ за последнее время

Бразильский защитник московской «Родины» Ориньо считает, что Халк является лучшим среди соотечественников, игравших в РПЛ.

«Из тех бразильцев, кого я видел в российском футболе, лучший — Халк. Он — легенда «Зенита». Очень сильный игрок, забивший много голов. Из тех, кто играет сейчас — Клаудиньо», — цитирует Ориньо Sport24.

Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. Всего он провел 148 матчей за петербургский клуб, в которых забил 77 мячей и сделал 59 голевых передач.

Клаудиньо играет за сине-бело-голубых с 2021 года. На его счету 19 голов и 23 результативные передачи в 91 игре.