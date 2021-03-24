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В «Тамбове» заявили, что двух игроков команды вызвали в РФС

12:02
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Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова сообщила, что два игрока команды вызваны в Российский футбольный союз (РФС).

Вызов футболистов может быть связан с подозрением в ставках на результат игр с участием собственной команды.

«Да, два игрока вызваны в РФС. Раз их вызвали, значит для этого есть основания», — цитирует ТАСС Коновалову.

В службе коммуникаций РФС сообщили, что не комментируют данную информацию.

Напомним, «Тамбов» испытывает финансовые проблемы, перед стартом второй части сезона обсуждался вопрос о снятии команды с турнира. Размер кредиторской задолженности составляет более 536 миллионов рублей.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10980215

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