В «Тамбове» заявили, что двух игроков команды вызвали в РФС
12:02
Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова сообщила, что два игрока команды вызваны в Российский футбольный союз (РФС).
Вызов футболистов может быть связан с подозрением в ставках на результат игр с участием собственной команды.
«Да, два игрока вызваны в РФС. Раз их вызвали, значит для этого есть основания», — цитирует ТАСС Коновалову.
В службе коммуникаций РФС сообщили, что не комментируют данную информацию.
Напомним, «Тамбов» испытывает финансовые проблемы, перед стартом второй части сезона обсуждался вопрос о снятии команды с турнира. Размер кредиторской задолженности составляет более 536 миллионов рублей.
Дополнительная информация:
0
Зачет
vs
2
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...