Главный тренер «Тамбова» не верит, что футболисты его команды играли на ставках

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал «СЭ» информацию о вызове двух футболистов клуба в РФС в связи с играми на ставках.

«Это предположения. После игры с «Ротором» тоже были обвинения в адрес некоторых футболистов. Объективно — и «Краснодар» сильнее, и «Сочи» тоже. Как я могу поверить? Пацаны приехали играть. Моя задача — слепить команду. Вдруг это выдумка чья-то», — сказал Первушин.

По информации «СЭ», двух футболистов «Тамбова» вызвали в РФС после информации от букмекеров. Подозрения возникли по итогам матчей с «Краснодаром» (0:4) и «Сочи» (0:5).

«Тамбов» с 13 очками занимает 16-е, последнее место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

(Константин Колмаков)