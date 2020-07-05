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«Двойное счастье». Семак опубликовал видео из чемпионской раздевалки «Зенита»

5 июля 2020, 23:06
Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокмиов, ФК «Зенит»
Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокмиов, ФК «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак опубликовал видео в Instagram из чемпионской раздевалки команды после победы в чемпионате России.

— Двойное счастье! — написал Семак. — Моя дочь, Семак Майя Сергеевна, подарила мне внучку. Наша команда подарила нам всем второе чемпионство!

44-летний Семак выиграл чемпионство в качестве главного тренера «Зенита» во второй раз подряд. Невский клуб обеспечил титул после гостевой победы над «Краснодаром» в 26-м туре РПЛ (4:2).

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