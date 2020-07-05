«Двойное счастье». Семак опубликовал видео из чемпионской раздевалки «Зенита»
5 июля 2020, 23:06
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак опубликовал видео в Instagram из чемпионской раздевалки команды после победы в чемпионате России.
— Двойное счастье! — написал Семак. — Моя дочь, Семак Майя Сергеевна, подарила мне внучку. Наша команда подарила нам всем второе чемпионство!
44-летний Семак выиграл чемпионство в качестве главного тренера «Зенита» во второй раз подряд. Невский клуб обеспечил титул после гостевой победы над «Краснодаром» в 26-м туре РПЛ (4:2).
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион
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