«Двойное счастье». Семак опубликовал видео из чемпионской раздевалки «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак опубликовал видео в Instagram из чемпионской раздевалки команды после победы в чемпионате России.

— Двойное счастье! — написал Семак. — Моя дочь, Семак Майя Сергеевна, подарила мне внучку. Наша команда подарила нам всем второе чемпионство!

44-летний Семак выиграл чемпионство в качестве главного тренера «Зенита» во второй раз подряд. Невский клуб обеспечил титул после гостевой победы над «Краснодаром» в 26-м туре РПЛ (4:2).