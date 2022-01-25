Два молодых игрока покинули сбор «Спартака» в Дубае

Как стало известно СЭ, футболисты «Спартака» Владислав Шитов и Даниил Марков покинули сбор команды в Дубае.

Причина отъезда в том, что оба должны были провести неделю с основной по первоначальному плану тренерского штаба — познакомиться с тренерами и помочь в тренировочном процессе. А после вернуться в «Спартак-2».

На втором сборе в Дубае красно-белые 2 февраля сыграют против латвийской «Риги», 5-го — против малайзийского «Джохора», а 8-го — против екатеринбургского «Урала».