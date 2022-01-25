Арташес Арутюнянц принял решение покинуть пост президента «Ростова»

Арташес Арутюнянц уходит с поста президента «Ростова». По данным «СЭ», причиной такого решения стали невыполненные обещания от руководства региона по помощи при финансировании клуба.

В одиночку Арутюнянцу содержать «Ростов» слишком тяжело, из-за чего накапливались долги. Сегодня руководитель объявил об уходе с поста президента членам совета директоров.

Ранее информацию об уходе Арутюнянца из ростовского клуба опубликовал Telegram-канал «ФК «Ростов» || Столица Юга».

В нынешнем сезоне «Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. В 18 матчах команда набрала 18 очков.