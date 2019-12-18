Два чешских топ-клуба заинтересовались Фоминым из «Уфы»
15:54
Как стало известно «СЭ», к 22-летнему полузащитнику «Уфы» Даниилу Фомину появился предметный интерес в Чехии. Дело в том, что партнер российских агентов Фомина попросил авторизацию на два чешских топ-клубов.
Речь, по всей видимости, идет о «Славии» и «Спарте». В нынешнем сезоне футболист провел 18 матчей в премьер-лиге и забил три гола. Ранее появилась информация об интересе к игроку со стороны «Динамо» и ЦСКА.
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