20:44 | Футбол — РПЛ

"Два боя до Европы, должны идти мы до конца!" Перфоманс и шествие фанатов "Спартака" в Самаре

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"Спартак" показал эффектный перформанс перед и во время матча 29-го тура РПЛ против "Крыльев Советов". На гостевой трибуне красно-белые развернули баннер "Два боя до Европы, должны идти мы до конца!" 

 

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Спартак"

Крылья Советов - Спартак

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 29-й тур. "Ростов" – "Зенит" и другие игры
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