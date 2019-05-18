"Два боя до Европы, должны идти мы до конца!" Перфоманс и шествие фанатов "Спартака" в Самаре

"Спартак" показал эффектный перформанс перед и во время матча 29-го тура РПЛ против "Крыльев Советов". На гостевой трибуне красно-белые развернули баннер "Два боя до Европы, должны идти мы до конца!"
Перед игрой было 🔥– Фратрия (@fratria) 18 мая 2019 г.
Мы приехали, чтобы победить! pic.twitter.com/J2SVlS0nmw
Перфоманс в Самаре 💪– Фратрия (@fratria) 18 мая 2019 г.
📷 @koshelevoleg pic.twitter.com/xoVDzAxmm4
Трансляция матча "Крылья Советов" - "Спартак"
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