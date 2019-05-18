"Два боя до Европы, должны идти мы до конца!" Перфоманс и шествие фанатов "Спартака" в Самаре

"Спартак" показал эффектный перформанс перед и во время матча 29-го тура РПЛ против "Крыльев Советов". На гостевой трибуне красно-белые развернули баннер "Два боя до Европы, должны идти мы до конца!"

Перед игрой было 🔥

Мы приехали, чтобы победить! pic.twitter.com/J2SVlS0nmw – Фратрия (@fratria) 18 мая 2019 г.

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Спартак"